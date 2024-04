Vittoria, il sindaco Aiello in visita al canile: “In corso interventi di miglioramento della struttura”

Attualità

In primo piano le condizioni di cura e lo stato di benessere dei quattrozampe presenti

Il sindaco Francesco Aiello, accompagnato dall’assessore con delega alla Protezione animale, Cesare Campailla e dal dirigente dell’Ufficio Urbanistica, Elio Cicciarella, ha effettuato una visita al canile di Vittoria per valutare lo stato della struttura e verificare gli interventi effettuati dal Comune. Durante il sopralluogo è stato constatato che la strada di accesso al canile è stata sistemata, mentre gli operai sono al lavoro per migliorare i box e la recinzione. Il sindaco ha elogiato le condizioni di cura e lo stato di benessere degli animali presenti, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione della cittadinanza alla sterilizzazione per contrastare il fenomeno del randagismo e ridurre il sovraffollamento nei canili. Tuttavia, ha ribadito che, nonostante le buone condizioni, il canile rappresenta comunque una sorta di prigione per gli animali. Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’adozione dei cani e degli animali di compagnia in generale. A margine della visita, il sindaco ha incontrato un cane randagio conosciuto come Ciro, che precedentemente stazionava in piazza del Popolo e che adesso è ospitato nel canile.