Vittoria, il sindaco Aiello riceve il comandante Vincenti a palazzo Iacono

Attualità

E' il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo

Il sindaco Francesco Aiello ha ricevuto, a palazzo Iacono, in visita istituzionale il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, Luigi Vincenti. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per consolidare i rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Capitaneria di porto, in particolare alla luce della presenza dell’ufficio Locale marittimo a Scoglitti.L’incontro ha posto le basi per una stretta collaborazione volta a garantire una maggiore efficienza nei servizi e nella sicurezza delle attività marittime e portuali del territorio.

