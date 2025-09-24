Vittoria, il teatro comunale s’illumina di rosso

Attualità

Domani in occasione della Giornata della Croce Rossa e della Giornata internazionale per l'eliminazione delle armi nucleari

Il Comune di Vittoria aderisce alle iniziative di sensibilizzazione promosse in occasione della Giornata della Croce Rossa Italiana e della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari.Per l’occasione, venerdì 26 settembre, il Teatro Comunale sarà illuminato di rosso, colore simbolo di solidarietà, impegno umanitario e pace.Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione Comunale intende esprimere sostegno ai valori della Croce Rossa e ribadire l’importanza di un impegno condiviso a favore della pace, della sicurezza globale e del rispetto della dignità umana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA