Vittoria, il tenente Eleonora Perea guiderà la compagnia locale della Guardia di Finanza

Subentra al capitano Simone Venuto che si accinge ad assumere un nuovo incarico presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano

Il tenente Eleonora Perea (nella foto) subentra al capitano Simone Venuto alla guida della Compagnia

della Guardia di Finanza di Vittoria. Il tenente Perea, di origini trentine, proviene dal I Gruppo Bologna, ove ha ricoperto per tre anni il comando del 2° Nucleo Operativo ubicato presso l’aeroporto Guglielmo Marconi. L’Ufficiale ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bergamo nonché un master di II livello in diritto tributario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Capitano Venuto, dopo tre anni di permanenza a Vittoria, nel corso dei quali ha conseguito importanti risultati di servizio nel comparto della spesa pubblica e del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, svolgendo delicate indagini nel settore dei reati tributari, fallimentari e patrimoniali delegate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e dal Procuratore europeo delegato di Palermo, si accinge ad assumere un nuovo incarico presso il Nucleo di polizia economico-finanzaria di Milano.