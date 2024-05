Vittoria, il vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera in visita al mercato ortofrutticolo

Attualità

Gli operatori hanno esposto una serie di problematiche di cui l'on. Maria Chiara Gadda si farà portavoce al Parlamento

“Il made in Italy non si aiuta solo a parole o con la demagogia, ma con misure pratiche in Italia e proposte qualificate da portare in Europa”. Lo ha detto la vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, l’on. Maria Chiara Gadda, che, ieri mattina a Vittoria, accompagnata dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva Marianna Buscema, dalla componente della segreteria regionale e consigliera comunale Sara Siggia e dalla coordinatrice cittadina Valentina Tagliarini, ha effettuato un sopralluogo al mercato ortofrutticolo di Fanello, incontrando i produttori e i concessionari dei box, prendendo atto delle numerose problematiche esistenti che rischiano di frenare l’attività del comparto. “Ho conosciuto da vicino un territorio – ha detto l’on. Gadda – che genera prodotti agricoli di grande qualità, venduti spesso a prezzi poco remunerativi a causa di molteplici fattori. Il mercato non si ferma né si ostacola. E’ indispensabile una migliore organizzazione della filiera, insieme a controlli più stringenti sulla quantità di prodotto extraeuropeo immesso sui mercati e a verifiche fitosanitarie precise e puntuali: queste alcune delle problematiche sulle quali porre attenzione”.