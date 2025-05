Vittoria, illuminare di rosso il teatro comunale in memoria delle vittime civili del conflitto di Gaza

Attualità

La richiesta delle consigliere comunali Siggia e Mascolino indirizzata al sindaco

Promuovere un gesto simbolico di alto valore umano e civile. Disponendo l’illuminazione di colore rosso del teatro comunale (o di un altro edificio di rilevanza pubblica) nelle giornate che vanno dal 23 al 25 maggio (o in altre giornate ritenute più opportune) in memoria delle vittime civili del conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

E’ questa la richiesta che le consigliere comunali Sara Siggia e Bianca Mascolino (nella foto) hanno indirizzato al sindaco del Comune di Vittoria, Francesco Aiello.