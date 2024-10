Vittoria, imprenditore chiede da sei anni che la sua impresa sia iscritta nella white list: esposto alla Procura

Cronaca

La società è stata esclusa dal Comune dai lavori in subappalto per la riqualificazione del lungomare Lanterna

Un imprenditore di Vittoria, Salvatore Longo, ha presentato, tramite il proprio legale, l’avvocato Ivan Pietro Maravigna del foro di Catania, un esposto alla Procura di Ragusa ipotizzando il reato di rifiuto di atti d’ufficio per la mancata risposta all’iscrizione alla white list che «giace pendente in fase istruttoria in Prefettura dal 9 agosto 2018». La società Cava di Sabbia dei Fratelli Longo srl è stata intanto esclusa dal Comune di Vittoria dai lavori in subappalto per la riqualificazione del lungomare Lanterna, perché non era nella white list della prefettura di Ragusa a cui spetta il controllo su rischi di possibili infiltrazioni mafiose.