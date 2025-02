Vittoria, in fase di svolgimento la “Marcia per la sicurezza”

Attualità

Presenti anche numerosi sindaci oltre a studenti e rappresentanti delle associazioni di categoria

In fase di svolgimento questa mattina a Vittoria la “Marcia per la Sicurezza”, un evento di grande valore civico e istituzionale che intende riaffermare i principi della legalità e della tutela della sicurezza.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il sindaco Francesco Aiello, le associazioni di categoria, la deputazione nazionale e regionale, con l’obiettivo di costruire una rete compatta per la sicurezza urbana. Numerosi anche i sindaci di altri territori presenti.