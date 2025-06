Vittoria, in fiamme discarica abusiva in via Coria. La denuncia di Terre Pulite

Cronaca

L'episodio è accaduto oggi poco dopo mezzogiorno. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Discarica abusiva in fiamme, oggi a Vittoria. Una folta coltre di fumo nero, altamente tossico, si è levata dalle campagne, spargendosi rapidamente nelle zone circostanti. Le fiamme hanno anche lambito i cavi dell’Enel che servono la zona di Scoglitti. E’ accaduto in particolare in via Colonnello Coria, tra Vittoria e Santa Croce, proprio nei pressi della Vittoria-Scoglitti. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. La denuncia è partita da un video di Riccardo Zingaro, attivista ambientale di Terre Pulite: “Non se ne può più. Siamo alle solite. E’ indescrivibile quello che i residenti di queste zone sono costretti a subire”.

