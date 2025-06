Vittoria, in fiamme tre camion in un magazzino ortofrutticolo ad Alcerito

Cronaca

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è servito a evitare il peggio

La squadra dei vigili del fuoco di Vittoria è intervenuta nella serata di ieri intorno alle 22,40 per l’incendio di 3 camion presso il parcheggio esterno di un’azienda per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli in contrada Alcerito a Vittoria. Scongiurato il coinvolgimento del capannone visto che, fortunatamente, la squadra di Vittoria era in rientro da un altro intervento e si trovava nelle vicinanze. Sul posto i carabinieri per le attività di loro competenza. Sembra che non ci siano dubbi sulla dolosità del gesto.

