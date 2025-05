Cronaca

Da accertare le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco

Un furgoncino Fiat Doblò posteggiato in via Guido Rossa, nei pressi della piazzetta, si è incendiato per cause in fase di accertamento la notte scorsa intorno alle 2,30. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ha evitato altri danni. Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno valutando in che modo procedere.

