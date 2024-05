Vittoria, in manette un pericoloso rapinatore

Cronaca

Un pregiudicato di 44 anni aveva preso di mira un locale distributore di carburanti alla fine dello scorso mese di marzo

Nei giorni scorsi, ad esito di serrate indagini tecniche e attività a carattere scientifico, il personale della polizia di Stato del commissariato di Ps di Vittoria ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, nei confronti di un pregiudicato di 44 anni, ritenuto responsabile del delitto di tentata rapina aggravata, commesso in modo efferato, presso un locale distributore di carburanti, alla fine dello scorso mese di marzo.