Vittoria, in piazza Senia finisce a coltellate (video)

Cronaca

Un ventenne sarebbe in prognosi riservata. Sul posto polizia e carabinieri

Duello rusticano in via Roma, questa sera, nei pressi di piazza Senia. Due uomini, a quanto pare di nazionalità straniera, si sarebbero accoltellati e sarebbero finiti a terra soccorsi dal 118. Sul posto polizia e carabinieri che stanno cercando di accertare lo svolgimento dei fatti. L’episodio è accaduto intorno alle 19. Futili motivi alla base dell’alterco. Un ventenne sarebbe in prognosi riservata (foto e video Franco Assenza).

