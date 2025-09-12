Attualità
Vittoria, in via Cavour sanzioni e sequestri per monopattini e biciclette in area pedonale
Il sindaco Aiello: "La nostra città deve essere vissuta nel rispetto delle regole"
Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha svolto due giornate di controlli straordinari sul territorio, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, con particolare attenzione a via Cavour, dove vige l’ordinanza di divieto di transito per monopattini e biciclette.Un’ordinanza troppo spesso disattesa e che rappresenta un pericolo concreto per i pedoni, in particolare per anziani e famiglie con bambini.
I controlli hanno visto l’impiego di 14 unità della polizia municipale e hanno portato ai seguenti risultati:
- 22 sanzioni per accesso non autorizzato in area pedonale da parte di monopattini e biciclette;
- 28 persone identificate;
- 3 monopattini sequestrati;
- 1 veicolo fermato per mancata copertura assicurativa.
L’operazione ha confermato l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza urbana e il rispetto delle regole di convivenza civile.
Il Comandante della Polizia Municipale, Filippo Pancrazi, ha sottolineato l’importanza di proseguire con costanza l’attività di vigilanza:“I controlli non si fermano qui. Nei prossimi giorni continueremo a presidiare le aree pedonali, con personale sia in divisa che in borghese, per garantire una presenza efficace e capillare sul territorio”.“La nostra città deve essere vissuta in sicurezza e nel rispetto delle regole. Questi controlli straordinari rappresentano un segnale chiaro. Ringrazio la Polizia Municipale per l’impegno profuso e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere più vivibile il nostro territorio. Continueremo su questa linea, intensificando le attività di prevenzione e controllo, a tutela soprattutto dei pedoni e delle fasce più deboli della popolazione. Saremo inflessibili” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA