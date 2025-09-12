Vittoria, in via Cavour sanzioni e sequestri per monopattini e biciclette in area pedonale

Attualità

Il sindaco Aiello: "La nostra città deve essere vissuta nel rispetto delle regole"

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha svolto due giornate di controlli straordinari sul territorio, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, con particolare attenzione a via Cavour, dove vige l’ordinanza di divieto di transito per monopattini e biciclette.Un’ordinanza troppo spesso disattesa e che rappresenta un pericolo concreto per i pedoni, in particolare per anziani e famiglie con bambini.

I controlli hanno visto l’impiego di 14 unità della polizia municipale e hanno portato ai seguenti risultati:

22 sanzioni per accesso non autorizzato in area pedonale da parte di monopattini e biciclette;

28 persone identificate;

3 monopattini sequestrati;

1 veicolo fermato per mancata copertura assicurativa.

L’operazione ha confermato l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza urbana e il rispetto delle regole di convivenza civile.