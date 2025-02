Vittoria, inaugurata la farmacia territoriale

Attualità

Questa mattina la cerimonia nei locali al piano terra dell'edificio di via Giurato

E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza della direzione strategica dell’Asp di Ragusa, del sindaco on. Francesco Aiello, e della deputazione regionale iblea, la Farmacia territoriale di Vittoria, che occuperà i locali al piano terra dell’edificio di via Giurato 1. In questo modo risulterà facilmente accessibile anche per le persone con disabilità. Erano presenti il direttore della Uoc Assistenza Farmaceutica territoriale, Sergio Castellino e la responsabile della farmacia, Anna Cirica.

Il presidio, che necessitava di importanti interventi di adeguamento alla normativa antincendio, torna a disposizione della comunità vittoriese dopo circa un anno e mezzo. Il servizio, in questo frangente, era stato erogato dalla Farmacia territoriale di Comiso. Al piano terra di via Giurato sono state realizzate opere di ristrutturazione edile e, in particolare, la compartimentazione antincendio del magazzino dei farmaci. La “nuova” farmacia avrà una superficie di 180 metri quadrati e al suo interno sono presenti una sala d’attesa, un locale di accettazione e distribuzione collegato con visiva e vano passafarmaci, un locale per il medico e i servizi igienici.

Per il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, la riapertura “era uno degli impegni assunti da questa Direzione strategica all’inizio del mandato e rappresenta un passo avanti verso la medicina di prossimità. L’erogazione di farmaci e presidi di supporto, anche a pazienti in assistenza domiciliare, è fondamentale e risponde a una richiesta elevata che giunge dall’intero comprensorio ipparino”.