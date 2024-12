Vittoria, inaugurata la nuova area di Osservazione breve intensiva

Attualità

E' stata dedicata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell'ospedale Guzzardi

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova area di Osservazione breve intensiva riguardante il pronto soccorso di Vittoria, che la direzione strategica dell’Asp di Ragusa, alla presenza dei familiari, ha voluto intitolare alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale “Guzzardi”. Oltre al direttore generale Giuseppe Drago, al direttore sanitario Sara Lanza e al direttore amministrativo Massimo Cicero, hanno partecipato il sindaco di Vittoria, on. Francesco Aiello e il senatore Salvo Sallemi. A occuparsi del taglio del nastro è stata la vedova del dott. Morana, dopo aver ascoltato le numerose testimonianze dei presenti relative all’opera meritoria svolta dal marito a supporto della sanità vittoriese.

“L’Osservazione breve intensiva – ha detto il dott. Drago – rappresenta una necessità per i percorsi assistenziali in emergenza, anche in considerazione della carenza dei medici. Con l’attivazione dei nuovi codici triage, e all’esito della diagnosi, l’Obi permetterà di indirizzare i pazienti in reparto o verso le dimissioni, in caso contrario le loro condizioni verranno monitorate all’interno di questa struttura fino a un massimo di trenta ore. Si tratta di una presa in carico che permetterà di disciplinare meglio i passaggi successivi”.

Drago ha approfittato dell’occasione per dire che “l’organico infermieristico del pronto soccorso di Vittoria è stato potenziato di 6 unità che consentiranno una rotazione h24”. Anche perché, come evidenziato dal direttore del pronto soccorso del “Guzzardi”, dott. Giuseppe Molino, “quest’area verrà gestita prevalentemente da un infermiere che sarà il garante della sicurezza e dell’assistenza di tutti i pazienti. Saremo operativi da subito, mentre fra qualche giorno verrà installato un sistema di telemetria che permetterà il controllo a distanza di tutti i parametri vitali che, attraverso la presenza dei monitor, saranno analizzati nelle sale dei medici di guardia”.