Vittoria, inaugurata la Zona di assistenza

Attualità

E' un locale al piano terra del palazzo municipale punto di riferimento per chi si trova in una situazione di leggero malessere o ha subito un lieve infortunio

E’ stata inaugurata questa mattina a palazzo Iacono la Zona di assistenza, un progetto che rappresenta un esempio virtuoso di come l’uso intelligente degli spazi pubblici possa coniugarsi con l’impegno e la dedizione per il benessere della collettività. Questa iniziativa, con uno spazio all’interno di palazzo Iacono, accessibile da piano terra, ha dato vita a un punto di riferimento per chiunque si trovi in una situazione di leggero malessere o abbia subito un lieve infortunio, sia all’interno che nelle vicinanze del palazzo comunale. E’ stato spiegato che si tratta del simbolo di una comunità che si prende cura di se stessa, che guarda al futuro con attenzione alla prevenzione e alla sicurezza. E’ stato il sindaco Francesco Aiello a illustrare gli obiettivi dell’iniziativa. “Oggi dimostriamo che con impegno, attenzione e dedizione si possono ottenere risultati concreti – ha detto tra l’altro – capaci di migliorare la vita della nostra comunità”.

