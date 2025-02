Vittoria, inaugurazione per i nuovi bagni pubblici

Attualità

L'iniziativa promossa dal Comune è in programma venerdì alle 10,30

Saranno inaugurati venerdì 28 febbraio alle 10,30 i nuovi bagni pubblici di via Cialdini, un servizio fondamentale per garantire la comodità e il benessere di residenti e turisti. L’inaugurazione rappresenta un altro passo verso il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, in particolare per le persone che trascorrono molto tempo nelle aree centrali della città.Il sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “L’inaugurazione dei nuovi bagni pubblici di via Cialdini è una risposta concreta alle necessità dei cittadini e dei visitatori della nostra città. Questa nuova struttura è un altro tassello importante nell’opera di riqualificazione e miglioramento dei servizi pubblici, che ha come obiettivo quello di rendere Vittoria una città sempre più accogliente e funzionale per tutti”.

