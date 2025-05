Vittoria, incendiato un furgone nel corso della notte

Cronaca

L'episodio è accaduto quasi in prossimità della scuola Pappalardo

Incendiato un furgone, nel corso della notte. Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere le ragioni di questo nuovo rogo in città. L’episodio si è verificato in prossimità della scuola Pappalardo creando parecchia preoccupazione tra i residenti della zona. Sul fatto che si sia trattato di un episodio doloso, a quanto pare, non possono esserci dubbi di sorta.

