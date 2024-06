Vittoria, incendio distrugge l’ex cartiera e blocca i pozzi di Sicilia Acque

Cronaca

L'assessore Campailla: "Situazione pesante anche per quanto concerne l'erogazione idrica al momento bloccata"

Un vasto incendio agevolato dal forte vento, in territorio di Vittoria, località Passo Ippari, ha colpito la zona in cui si trova la centrale dei pozzi di Sicilia Acque. La vecchia cartiera è andata praticamente distrutta. I pozzi sono stati costretti al blocco per evitare che il fuoco potesse causare ancora più danni. “Qui sono impegnati uomini della forestale, il canadair, i vigili del fuoco, la protezione civile – afferma l’assessore comunale alle Manutenzioni, Cesare Campailla – i danni sono ingenti. Ma ancora più pesanti rischiano di essere i disagi per i cittadini considerato che fermando i pozzi non sarà possibile garantire l’erogazione idrica non sappiamo fino a quando. Di certo, prima dovrà essere spento l’incendio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA