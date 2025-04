Vittoria, incendio in un deposito di attrezzi agricoli in contrada Alcerito

Cronaca

Le fiamme sono state subito spente dai vigili del fuoco che hanno evitato la propagazione in altri locali dell'azienda. Si indaga sulla natura del rogo

Alle 22,15 di ieri, la squadra operativa del distaccamento di Vittoria dei vigili del fuoco è intervenuta in contrada Alcerito per l’incendio sviluppatosi all’interno di un deposito di attrezzi agricoli (nella foto). L’incendio è stato prontamente spento ed è stata evitata la propagazione ad altri locali dell’azienda. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato per indagare sul caso.

