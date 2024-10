Vittoria, incendio in un frigorifero di fiori (video)

Cronaca

La pericolosità è dovuta tra l'altro al fatto che nei pressi insiste un distributore di carburante

In fiamme un frigorifero di fiori sulla ex Sp 18 che dal centro urbano di Vittoria conduce verso il cimitero. Momenti di alta tensione per la presenza delle vicine segherie di imballaggi, le carrozzerie e un supermercato alimentare oltre a un distributore carburanti. L’episodio è accaduto intorno alle 12,30 di oggi. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre per domare l’incendio. Nell’incendio sono rimaste lievemente ferite due persone che sono state medicate sul posto da personale 118. Sul posto intervenuti anche polizia di Stato e polizia Locale di Vittoria. Da comprendere, adesso, quali sono le cause che hanno originato il rogo (foto e video Franco Assenza).

