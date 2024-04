Vittoria, incendio in un garage di via Marzabotto

Cronaca

Nessun ferito. Tutte da valutare le cause che hanno generato il rogo

Incendio in un garage in via Marzabotto, all’angolo con via Evangelista Rizza, in una delle zone più popolose della città. I danni non sarebbero gravi anche se è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero altrove. Non ci sarebbero feriti. L’episodio è accaduto in un locale un tempo adibito a magazzino. Tutte da valutare, invece, le cause che hanno generato il rogo. Sul posto una volante della polizia proveniente dal vicino commissariato di via Loi (foto Franco Assenza).

