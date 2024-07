Vittoria, incendio in una palazzina: evacuate le persone che si trovavano all’interno (video)

Cronaca

Le famiglie dal primo al quarto piano sono state fatte uscire tramite la scala in dotazione ai vigili del fuoco

Incendio oggi pomeriggio alle 16 in una palazzina di Vittoria. L’episodio è accaduto in via Cacciatori delle Alpi, angolo via Principe Umberto. Le fiamme si sono sviluppate nell’androne. Sul posto i vigili del Fuoco, la polizia di Stato e la polizia municipale.

Le famiglie che abitano al primo, secondo e terzo piano sono state fatte evacuare tramite scala esterna. Quella al quarto piano, dato che la scala in dotazione ai vigili del fuoco non riusciva a raggiungere l’appartamento, ha atteso l’arrivo di una squadra da Ragusa dotata di una scala in grado di raggiungere la giusta altezza. Impossibile, infatti, utilizzare la scala interna per la presenza del fumo. Le fiamme, comunque, sono state prontamente domate e tutte le persone che si trovavano in casa tratte in salvo.

