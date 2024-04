Vittoria, incendio in un’abitazione di via Vicenza

Cronaca

Messi in sicurezza gli inquilini. Danni per qualche decina di migliaia di euro

Le fiamme, la cui origine è ancora da appurare, si sono sviluppate in uno stabile di via Vicenza all’angolo con via del Quarantotto. Per fortuna, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che accadesse il peggio. Gli occupanti dell’alloggio sono stati messi subito in salvo. Da quantificare i danni subiti nell’ordine di qualche decina di migliaia di euro. Il rogo si è sviluppato poco dopo mezzogiorno (foto e video Franco Assenza).

