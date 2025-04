Vittoria, incendio in un’abitazione. Due persone in ospedale

Cronaca

Il rogo di questa mattina dovuto presumibilmente a cause accidentali. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco

Alle 7,08 di stamani, la squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta a Vittoria per un incendio sviluppatosi per causa presumibilmente elettriche in una civile abitazione all’interno della quale vi erano due persone.

In via precauzionale, considerato che l’incendio sviluppatosi al piano primo ha invaso l’abitazione di fumo, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha provveduto a verificare le condizioni degli occupanti l’immobile. I vigili del fuoco hanno verificato (nella foto) la copertura in tavole e tegole accertando il completo spegnimento. Sul posto agenti della polizia di Stato che stanno indagando sulle cause.

