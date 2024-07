Vittoria, incendio in uno stabile di via Diaz (video)

Cronaca

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo

Un incendio si è sviluppato in via Diaz, nel tardo pomeriggio di oggi, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Le fiamme hanno fatto presa in un appartamento al secondo piano di uno stabile. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, la polizia municipale e gli operatori del 118 per fornire i primi soccorsi (foto e video Franco Assenza).

