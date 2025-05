Vittoria, incendio vicino all’istituto del liceo linguistico

Cronaca

La denuncia dei volontari di Terre Pulite: "Essenziale segnalare tempestivamente eventi del genere per ridurre il rischio"

Un incendio si è sviluppato vicino all’istituto del liceo linguistico Lanza, all’inizio dello stradale che da Vittoria conduce a Scoglitti, a poche centinaia di metri dalla fiera Emaia. I volontari di Terre Pulite hanno prontamente allertato i vigili del fuoco.

“Invitiamo tutti i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali incendi al Numero Unico di Emergenza 112 – dicono i volontari – La rapidità dell’intervento è fondamentale per ridurre i rischi per persone e beni materiali. Inoltre, è essenziale contenere al massimo le emissioni di sostanze inquinanti, come la diossina, che possono essere pericolose per la salute. Prima intervengono i vigili del fuoco, minore sarà l’impatto ambientale e sanitario”.

