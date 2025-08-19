Cronaca
Vittoria , incidente all’uscita della città: quattro feriti
Scontro tra auto sullo stradale per Scoglitti all'incrocio con via del Tennis
Incidente sullo stradale per Scoglitti nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio con via del Tennis, già teatro di numerosi sinistri stradali, fra cui alcuni anche mortali. Scontro tra auto con 4 feriti. Tre le ambulanze presenti e fila fino all’uscita di Vittoria. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi (foto Assenza).
