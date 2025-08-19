Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Vittoria , incidente all’uscita della città: quattro feriti

Scontro tra auto sullo stradale per Scoglitti all'incrocio con via del Tennis

Di Redazione |

Incidente sullo stradale per Scoglitti nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio con via del Tennis, già teatro di numerosi sinistri stradali, fra cui alcuni anche mortali. Scontro tra auto con 4 feriti. Tre le ambulanze presenti e fila fino all’uscita di Vittoria. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi (foto Assenza).

