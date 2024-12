Vittoria, incidente autonomo in serata. Ferito il guidatore di una Fiat Punto

Cronaca

L'episodio intorno alle 20,30 in contrada Passo Scarparo lungo la Ss 115

Incidente stradale autonomo questa sera intorno alle 20,30 sulla Ss 115 nei pressi di Vittoria, in contrada Passo Scarparo, di fronte alla prima curva per Casmena Petrae. Una persona che si trovava dentro la Fiat Punto rossa coinvolta è rimasta ferita. E’ stata soccorsa dalle forze dell’ordine che stanno rilevando l’incidente. In fase di definizione le motivazioni che hanno causato l’incidente, forse sostanze viscide sull’asfalto. Il traffico è stato deviato per contrada Bosco Rotondo (foto Franco Assenza).

