Vittoria, incidente autonomo sulla strada per Scoglitti: feriti una mamma e i suoi due bambini

Cronaca

L'episodio è accaduto in prossimità della rotonda di contrada Cicchitto

Incidente autonomo sulla ex Sp 17 da Vittoria per Scoglitti, rotonda di contrada Cicchitto, già teatro di numerosi incidenti, anche mortali, fra cui anche quello di un vigilie del fuoco in servizio antincendio e di un carabiniere. Oggi alla guida una mamma con i suoi due bambini. Sul luogo la polizia municipale di Vittoria per i rilievi e la ditta convenzionata del Libero consorzio di Ragusa per la rimozione del veicolo e ristabilire la sicurezza al manto stradale intriso di oli e detriti vari (foto Franco Assenza).

