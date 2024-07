Attualità

L’intervento in via Magenta

Oggi pomeriggio, in via Cacciatori delle Alpi, angolo via Magenta, una donna e’ caduta in casa a seguito di un incidente domestico. E’ stata soccorsa in casa dai vigili del fuoco. La donna e’ stata portata in ospedale (foto e video di Franco Assenza).

