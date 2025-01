Vittoria, incidente stradale con tre feriti

Attualità

Il sinistro all'ingresso della città. A scontrarsi un pick up e una utilitaria

Incidente stradale con 3 feriti lievi sulla ex Ss 115, all’ingresso della città di Vittoria. Un pick up si è scontrato con una Fiat Panda all’uscita di una stazione di servizio. Due ambulanze sul posto. Così come le forze dell’ordine per i rilievi. Traffico da Vittoria per Gela e viceversa in tilt (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA