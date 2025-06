Cronaca

L'episodio nella rotatoria di contrada Cicchitto Gaspanella

Incidente stradale oggi prima del tramonto. E’ accaduto all’uscita per ex sp 17 Scoglitti, in prossimità della rotatoria di contrada Cicchitto Gaspanella. Ferito un centauro scooterista. Sul posto operatori del 118 e polizia municipale (foto Assenza).

