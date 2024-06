Vittoria, incidente stradale in pieno centro cittadino: ci sono feriti

Cronaca

Il sinistro si è verificato questa mattina a poche centinaia di metri da piazza del Popolo

Incidente stradale questa mattina a Vittoria, poco dopo le 6, in pieno centro cittadino.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in via Magenta, a poche decine di metri da via Garibaldi. Siamo a poche centinaia di metri da Piazza del Popolo. Per fare uscire gli occupanti dalle auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento. Sul posto anche l’ambulanza che ha trasportato in ospedale i feriti. Sulle loro condizioni non si hanno ancora notizie certe.

