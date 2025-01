Vittoria, incidente sul lavoro: operaio cade da un’altezza considerevole

Cronaca

Era in corso il montaggio di un capannone

Incidente sul lavoro sulla Ss 115, in territorio di Vittoria, di fronte all’ingresso del passaggio a livello. Due volanti di polizia sul posto oltre all’ambulanza del 118. Era in corso il montaggio di un capannone. Un uomo sarebbe caduto da un’altezza considerevole. Per fortuna non si è fatto particolarmente male. E’ stato trasportato in ospedale, al Guzzardi (nella foto), dove sono state verificate le sue condizioni di salute. E’ stato dimesso in serata stessa. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere la natura dell’episodio.

