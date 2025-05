Vittoria, inizia la 17esima edizione di Scenica festival

Spettacoli

Da sabato il primo di tre fine settimana tra teatro, circo, danza e musica

Inizia sabato 10 maggio, con il suo primo di tre fine settimana, la 17esima edizione di “Scenica Festival” che rende Vittoria, in provincia di Ragusa, capitale dell’arte dal vivo, tra teatro, circo, danza e musica. Promosso dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura, il festival porterà in città ben 25 compagnie internazionali che si esibiranno in oltre 50 repliche, tra spettacoli, incursioni urbane e momenti di incontro tra il pubblico e i performer.

Apertura sabato 10 maggio alle ore 22,30 con il pluripremiato “Shake Shake Shake” della compagnia Pakipaya, che offrirà uno spettacolo di circo aereo, acrobazie e umorismo. L’energia coinvolgente e l’accessibilità di questo spettacolo lo renderanno perfetto per tutti gli spettatori, dai bambini agli adulti. Questo spettacolo darà anche il via alla sezione “Raccordi”, che per il terzo anno consecutivo contribuirà a valorizzare il lato sociale e civile del festival. Nato nel 2023, realizzato con i fondi 8×1000 della Chiesa Valdese e con il sostegno dei progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) per Adulti Ordinari, DM/DS e Minori Stranieri non Accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria e attuati da Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area, Raccordi si propone di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’integrazione, dei diritti e della lotta contro i pregiudizi. Attraverso spettacoli, laboratori e momenti pubblici, il progetto dà voce a temi come migrazione e integrazione e convivenza pacifica dei popoli. Una visione umana che Scenica fa propria e che vuole essere seme di cambiamento. Domenica 11 maggio Scenica si sposterà nella suggestiva Villa Comunale, il giardino pubblico della città, per una “Domenica en plein air”, una speciale giornata dedicata alla promozione di buone pratiche sociali, culturali e ambientali e ricca ancora di spettacoli gratuiti e accessibili a tutti. Saranno coinvolte numerose associazioni e gruppi provenienti da tutta la Sicilia, che animeranno la giornata con un programma ricco di attività per bambini e famiglie, con laboratori, letture e degustazioni. In questo contesto, il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un’esperienza di condivisione e riflessione, che renderà la giornata un’occasione di incontro e scambio culturale. Tra gli appuntamenti in programma, alle 11.00 inizierà il laboratorio Il tempo di carota, per bambini dai 5 ai 10 anni, e alle 11.00 e alle 16.00 si terranno le letture di Nati per leggere programma che promuove la lettura per i piccolissimi (0 – 6 anni) a cura del gruppo di volontari di Vittoria. Nel pomeriggio, alle 14.30, Asa25 guiderà una Maratona fotografica per esplorare il territorio con una divertente competizione attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.