Vittoria, inseguimento in città: preoccupazione tra gli automobilisti

Cronaca

La polizia ha bloccato, dopo una lunga fuga, il conducente di una Y10

Inseguimento tra una pattuglia della polizia di Stato a Vittoria e il conducente di una Y10 nuovo modello. L’inseguimento si sarebbe protratto per tutta la città, dalla fontana della Pace passando dinanzi a diverse scuole, creando il panico lungo il tragitto. Alla fine l’auto condotta dalla persona inseguita avrebbe arrestato la corsa per uno scontro in una strada del centro cittadino. In un primo momento il fuggitivo sarebbe riuscito a scappare a piedi per le vie circostanti, ma sembrerebbe che gli agenti siano riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Non si conoscono al momento i motivi dell’inseguimento.

