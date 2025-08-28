Vittoria, insulti via social al senatore Sallemi. La solidarietà di Forza Italia

Attualità

Il segretario cittadino Andrea La Rosa: "La deriva presa dai social network desta allarme"

Andrea La Rosa (nella foto), segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, esprime la propria ferma solidarietà al senatore Salvo Sallemi, oggetto di una serie di pesanti e infamanti insulti sui social network. “Non può e non deve essere questo il modo di esprimere dissenso o contestazione. Il confronto politico e civile necessita di rispetto reciproco, anche nelle differenze di vedute”, dichiara La Rosa. “Esprimere opinioni contrarie è legittimo e fondamentale in una democrazia – aggiunge – ma farlo attraverso attacchi personali e insulti gratuiti rappresenta una deriva inaccettabile”.