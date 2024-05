Vittoria invasa dalle arti con Scenica festival

Società

Il primo weekend dalla sedicesima edizione ha fatto registrare un avvio travolgente

Le arti hanno invaso la città di Vittoria per il primo weekend della 16^ edizione di “Scenica Festival”. E non poteva esserci avvio più travolgente. Le vie si sono animate, le piazze affollate, i teatri riempiti e ovunque ha vibrato un’eco di risate, emozioni e applausi. Il pubblico di tutte le età ha invaso i luoghi del centro storico e ha assistito con grande partecipazione a tutti gli eventi in programma, facendo registrare diversi sold out. Esibizioni circensi, teatrali, musicali e di danza, ma anche fotografia, workshop, incontri letterari e laboratori. Un unico grande fermento grazie a Scenica promosso dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura. Una grande conferma, un motore di crescita culturale per un festival internazionale, ancora una volta, di altissima qualità, vario e ricco di tante novità.

Apertura venerdì scorso 10 maggio con la prima regionale di “Jessica and me” di Cristiana Morganti, uno degli spettacoli più attesi di questa edizione, ospitato nello splendido Teatro Vittoria Colonna, recentemente riaperto al pubblico. La storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch ha portato a Scenica una performance intima e introspettiva, nella quale riflette su se stessa: sul rapporto con il proprio corpo e con la danza, sul significato dello stare in scena, sul senso dell’altro da sé che implica il fare teatro. Grande partecipazione per il concerto di Stefano Barigazzi, cantante e chitarrista che ha movimentato il pubblico con la sua musica ricca di contaminazioni, nella quale le radici blues si intrecciano alla musica africana, funk, soul ed afrobeat. Sabato 11 maggio si è aperto con la prima regionale dello spettacolo per bambini “Tana”, della Compagnia TPO, che, con tante repliche, ha divertito i piccoli spettatori che incantati hanno osservato la natura e gli animali insieme alle protagoniste, alla ricerca di una “tana” per affrontare in sicurezza il buio della notte, il freddo, la pioggia, il sole. Prima regionale anche per la compagnia Zaches Teatro, che è tornata a Vittoria con lo spettacolo “Cappuccetto Rosso” delle Trilogia della fiaba. Attraverso la danza, il teatro di figura e la musica originale, si è esplorato il bosco, luogo di mistero e fascino, di tentazione e di trasgressione. Sei repliche sold out per Circo El Grito, che in collaborazione con Wu Ming Foundation, ha ancora una volta fatto di Scenica palcoscenico dell’anteprima dei suoi spettacoli. “Il noto e l’ignoto – Studio #1”, nato dalla collaborazione tra il cofondatore della compagnia Giacomo Costantini, lo scrittore Wu Ming 2 e la poliedrica attrice, pianista ed acrobata Clio Gaudenzi, ha conquistato il pubblico. Incanto anche con “Bakéké” di e con Fabrizio Rosselli, nel quale in protagonista, ossessionato dalle figure geometriche, si è ritrovato dinanzi a tanti secchi verdi, a imprevisti ed enigmi. La sera del sabato il pubblico di piazza Ricca, con il naso all’insù, ha assistito al vortice di acrobazie del Trio Circ mentre al Chiostro delle Grazie l’eclettico duo delle “Wunder Tandem” conquistava il numeroso pubblico presente.

Domenica 12 maggio con “Itineradio”, primo appuntamento della sezione “Raccordi” che usando lo “zapping radiofonico” come espediente narrativo, hanno esplorato diverse tradizioni musicali e coinvolto il pubblico multietnico di una Piazza del Popolo in cui si è respirata aria di pace, accoglienza e integrazione. “Raccordi” è realizzato in collaborazione con i progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per adulti ordinari, DM/DS e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio, Cooperativa Area, Diaconia Valdese, e intende creare ponti tra culture. Altro nome importante di questa edizione quello del fotografo internazionale Gabriele Stabile, presente con la mostra fotografica dal titolo “Swim till I Sank” presso Edonè Lab (visitabile nei fine settimana fino al 26 maggio dalle ore 18.00 alle 21.00), e con il workshop “Binomi_Magici, lavoriamo con le immagini”. Ha suscitato grande interesse anche il talk con Massimo Siragusa, fotografo e direttore artistico della XII edizione del Ragusa Foto Festival e Stefania Paxhia, ideatrice e direttore esecutivo del Ragusa Foto Festival.

Scenica Festival continuerà a vivacizzare la città di Vittoria per tutta la settimana con gli spettacoli conclusivi dei percorsi laboratoriali: martedì 14 alle ore 21 al Chiostro delle Grazie con “Viaggio al centro della Terra”, con adolescenti alle prese con le avventure del romanzo di Jules Verne; giovedì 16 alle ore 19.30 a Sala delle Capriate con “All’ombra dell’asino” condotto da Peppe Macauda, con protagonisti ragazzi tra gli 11 e i 13 anni; e alle ore 21.30 presso il Teatro Vittoria Colonna con “Arpagone”, una reinterpretazione de “L’Avaro” di Molière con un massiccio numero di partecipanti.