Vittoria, istituito il tavolo di crisi permanente per la sicurezza urbana

Una grande marcia di sensibilizzazione è stata prevista per il 7 febbraio

Ieri pomeriggio, nella sala Quarto Stato di Palazzo Iacono, è stato istituito ufficialmente il tavolo di crisi permanente per la sicurezza urbana. L’incontro ha rappresentato un momento di profonda collaborazione tra tutte le forze politiche e le istituzioni locali, unitamente alle associazioni di categoria, con l’obiettivo comune di tutelare e rafforzare la sicurezza cittadina. Alla riunione, promossa dal Sindaco Francesco Aiello, hanno preso parte il senatore della Repubblica Salvo Sallemi, i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Dipasquale, il Comandante della Polizia Locale Filippo Pancrazi, l’esperto della legalità dei relativi processi economici, generale Vincenzo Raffo, insieme ai rappresentanti delle associazioni di Categoria: Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confcoperative, associazione dei commissionari ortofrutticoli e la Giunta Comunale. L’iniziativa ha ricevuto il pieno supporto della deputazione Nazionale e Regionale, concorde nella volontà di affrontare con determinazione e unità la crescente problematica della sicurezza in città da diverso tempo messa in discussione dagli innumerevoli episodi delinquenziali che stanno allarmando la collettività.La riunione si è distinta per la proficuità dei dibattiti durante i quali sono emerse numerose proposte e spunti volti a migliorare la sicurezza cittadina. Un forte senso di collaborazione e unità di intenti ha caratterizzato l’incontro, confermando la comune volontà di mettere in campo progetti concreti ed efficaci per contrastare il fenomeno delinquenziale.