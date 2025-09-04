Vittoria, la 29enne Giulia Senia la prima in città ad avere attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

Sport

Si è preparata per mesi con intensi allenamenti nel mare di Scoglitti

Una grande impresa sportiva per la città di Vittoria: Giulia Senia, 29 anni, è diventata ieri, 3 settembre, la prima donna vittoriese a completare l’attraversamento a nuoto dello Stretto di Messina. La pagina Facebook “Scoglitti nel cuore per sempre” evidenzia che la vittoriese si è preparata per mesi con intensi allenamenti nel mare di Scoglitti, arrivando pronta a nuotare circa 3,5 km, da Punta Faro a Messina fino alla costa calabrese. La traversata non è una gara: non ci sono premiazioni ufficiali, solo un attestato a conferma della sua impresa personale. Giulia ha completato il percorso in 1 ora, 9 minuti e 26 secondi, dimostrando determinazione, coraggio e resilienza.

