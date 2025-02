Vittoria, la città commemora l’anniversario della scomparsa di Arturo Di Modica

Società

Il grande scultore è scomparso quattro anni fa. Il 26 febbraio si terranno una serie di iniziative per esaltarne la figura

Oggi, 20 febbraio, la città di Vittoria commemora con profondo rispetto il quarto anniversario della scomparsa di Arturo Di Modica (nella foto), celebre scultore italiano noto in tutto il mondo per il suo iconico “Charging Bull”, simbolo di forza e determinazione installato a Wall Street nel 1989. Nato a Vittoria nel 1941, Di Modica ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico internazionale con le sue opere di grande impatto emotivo e simbolico.