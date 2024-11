Vittoria, la Cna pensionati pone sul tappeto tutta una serie di problematiche da risolvere

Attualità

Situazioni critiche sul fronte sanitario e dei tributi

Su iniziativa del vicepresidente vicario di Cna pensionati Ragusa, Giombattista Giudice, e del responsabile organizzativo della sede comunale Cna di Vittoria, Giorgio Stracquadanio, si è svolta, nella città ipparina, una riunione dei pensionati iscritti all’associazione. Nella sede sociale sono stati affrontati i problemi che i pensionati sono chiamati ad affrontare tutti i giorni. Nella sua relazione, Giudice si è soffermato sul ruolo sociale del pensionato, che ormai sta sostituendosi al welfare dello Stato e rilanciandosi come soggetto attivo con iniziative culturali e ricreative. Ma i problemi e gli ostacoli sono numerosi come dimostrano le difficoltà che i pensionati di Vittoria sono costretti ad affrontare nella gestione dei tributi comunali.