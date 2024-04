Vittoria, la comunità piange la scomparsa del pastore valdese Enrico Trobia

Attualità

Aveva 97 anni e aveva legato indissolubilmente la propria esistenza alla cittadina ipparina

Alla fine di giugno 2023, nei locali della Casa valdese di Vittoria, la Giornata del rifugiato era stata occasione per festeggiare i 90 anni della struttura in provincia di Ragusa, da sempre volta all’accoglienza. Per l’occasione, nella cappella della struttura si era svolto un culto a cui aveva partecipato anche il pastore Enrico Trobia (nella foto), accolto con gioia ed emozione per il suo messaggio.

Trobia, dal 1969 al 2008 era stato infatti pastore della locale comunità valdese e direttore dell’allora Casa di riposo. Il pastore Trobia aveva ricordato il percorso della struttura, da asilo per bambini a scuola evangelica, dalle scuole serali a quella per evangelisti, dalla casa di riposo agli attuali servizi di accoglienza nell’ambito delle migrazioni. La vita della Casa, insomma, si intrecciava con il suo percorso di esistenza totalmente al servizio dell’Evangelo e del prossimo.

Enrico Trobia era nato nell’ottobre del 1926 a Castel San Pietro (Bo). Dopo gli studi tecnici aveva seguito i corsi per anziano evangelista, e in questa veste iniziò a servire le chiese nel Sud: Corato e Cerignola, poi Cosenza e relativa diaspora. Dopo la consacrazione, avvenuta nel 1950, ha continuato a percorrere il Meridione: Cosenza fino al 1959, poi Orsara di Puglia fino al 1966, alla cui cura affiancherà quella di Foggia dal 1963. Dal 1966 al 1970 è a Catanzaro e Vincolise, e dal 1970 al 1996, anno dell’emeritazione, è a Vittoria dove diventa direttore della Casa, che ora ha la denominazione di Casa evangelica valdese nell’ambito della Comm.ne sinodale per la diaconia.