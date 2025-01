Vittoria, la consigliera Argentino delusa: “Mi torna in mente il termine irredimibili. La nostra città non ha speranza se non si progredisce culturalmente”

Attualità

Il racconto di un episodio accaduto in piazza Cesare De Bus diventa virale: "Rimproverare i bambini oggi non si può, rischi la rissa"

“Mi torna in mente il termine irredimibili (fu utilizzato dal prefetto Filippo Dispenza, già componente della commissione straordinaria del Comune, in occasione di una serie di eventi nefasti per la città, ndr), proprio così, non c’è speranza per Vittoria se non si progredisce culturalmente”. A dirlo è la consigliera comunale Valentina Argentino, in un post diffuso su Facebook. La consigliera chiarisce perché: “Piazza Cesare De Bus, dei bambini/ragazzi sparano le bombe, io mi riferisco a loro, a qualche metro di distanza dicendo testualmente “per cortesia, non si sparano le bombette”, i cani scappavano, dei bambini piangevano. I genitori, di questa generazione di 40enni, offesi perché qualcuno ha osato rivolgere un invito/rimprovero ai propri figli, si alzano, con tono che non descrivo, invitandoci a rivolgerci ai genitori la prossima volta, “ou unni stai iennu tu, parra cu mia”. Questa è una parte di Vittoria, ed è inutile che negate o vi offendete, è così, non generalizzo ovviamente”.