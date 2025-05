Vittoria, la consigliera Biondo: “Ricostruzioni distorte quelle del senatore Sallemi”

Attualità

"Ci dispiace che esistano forze che provano a fermare il cambiamento positivo voluto dal sindaco Aiello"

“Il treno che si fermò a Comiso… Quanto male si deve volere a Vittoria per attaccare il proprio sindaco con ricostruzioni distorte e superficiali della realtà? L’ultima uscita del senatore Sallemi è un esempio lampante di chi non riesce a digerire che, dopo anni di immobilismo, la città stia finalmente ritrovando una direzione chiara grazie all’impegno dell’amministrazione Aiello”. Lo sottolinea, in una nota, la consigliera comunale Giovanna Biondo (nella foto), intervenendo nella polemica tra i due (sindaco e senatore) sulle problematiche infrastrutturali.

“L’uso dei social da parte del sindaco – aggiunge Biondo – non serve a “mentire”, ma a informare direttamente i cittadini, rompendo il muro di disinformazione che, per troppo tempo, ha oscurato la verità. Il riferimento alla metropolitana di superficie di Ragusa, da parte del senatore, è solo un tentativo di creare confusione per nascondere la totale assenza di proposte concrete da parte loro. Chi oggi accusa il Comune di non fare nulla per la promozione turistica, forse dimentica che proprio questa amministrazione ha restituito dignità a eventi, infrastrutture e progettualità abbandonate per decenni. Il recupero del porto di Scoglitti, il rilancio delle manifestazioni culturali e il dialogo aperto con gli operatori economici locali sono fatti, non promesse. Quanto al bando regionale sul pescato, la verità è che i fondi sono stati distribuiti in modo discutibile. E mentre altri parlano di imprenditori mai visti, noi lavoriamo ogni giorno con chi ha davvero a cuore il territorio, senza passerelle né proclami”.