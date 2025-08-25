Attualità
Vittoria: la consigliera comunale a caccia, per caso, di fumarole
Valeria Zorzi individua un rogo e non si dà pace sino a quando non denuncia con esattezza il posto in cui il materiale viene bruciato
La consigliera comunale Valeria Zorzi a caccia, per caso, di inquinatori seriali. Scrive in un post pubblicato questa sera su Fb: “Un pomeriggio qualunque, di un giorno qualunque, mentre stiamo rientrando a casa all’improvviso sentiamo l’aria irrespirabile tanto da chiudere subito i finestrini della macchina, ci guardiamo intorno e, ovviamente, scorgiamo una fumarola. La colonna di fumo nera sovrasta lo stradale di Scoglitti, chiamiamo il 112 e il vigile del fuoco giustamente mi chiede di localizzarla con precisione, io posso solo indicativamente dire da dove proviene, ma non basta”.
"Con Claudio – continua la consigliera Zorzi – ci guardiamo e decidiamo di fare inversione di marcia e andare alla ricerca; ci mettiamo un po', trazzere trazzere, ma ci riusciamo. Richiamo e dico il punto esatto. Non so quanti cittadini abbiano la nostra passione civica e per questo mi appello ai vigili del fuoco perché anche se l'indicazione è orientativa facciano uscire ugualmente un mezzo in perlustrazione, tanto le colonne di fumo sono come i sassolini di Pollicino. Questa è una battaglia che dobbiamo combattere insieme cittadini e forze dell'ordine. Non avvelenerete la nostra città, infami. La bellezza del nostro territorio vincerà".