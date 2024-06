Vittoria, la denuncia di Dieli e Gravina: “A numerosi dipendenti ex Amiu mancano i contributi previdenziali”

Attualità

Il riferimento è al periodo compreso tra il 2000 e il 2013

“Di recente, siamo venuti a conoscenza che, dal 2000 al 2013 circa, a parecchi dipendenti a tempo indeterminato e/o assunti stagionali dall’ex Amiu, mancano i contributi previdenziali”. A dirlo sono i consiglieri comunali Nello Dielo e Ketty Gravina. “Sin dal primo momento del proprio insediamento, l’attuale amministrazione – proseguono – ha incaricato un commissario liquidatore il quale sta procedendo, tra l’altro, a normalizzare il pregresso contenzioso della Municipalizzata. Ci risulta, che ad oggi, solo un numero sparuto di dipendenti ha avuto versato i contributi spettanti relativamente al servizio prestato all’interno dell’azienda che si occupava della raccolta dei rifiuti in città. Siamo certi che si tratta solo di procedure tecniche e di adempimenti da regolarizzare. Considerato che non pochi dipendenti aspettano la regolarizzazione della propria situazione contributiva per poter andare in quiescenza, chiedo a codesta amministrazione quali iniziative intende perseguire affinché le aspettative legittime di questi lavoratori siano soddisfatte nel più breve tempo possibile”.

