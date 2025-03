Vittoria, la denuncia di tre consigliere comunali: “La commissione Cultura e Servizi sociali non si riunisce dallo scorso novembre”

Attualità

"L'input politico degli assessori Corbino e Monello è praticamente nullo"

A Vittoria la commissione consiliare Cultura, Servizi Sociali e Scuola non si riunisce dallo scorso mese di novembre e in vista non si vedono atti da analizzare e discutere su aree di così grande importanza per la città. A denunciarlo sono le consigliere comunali di Fratelli d’Italia Monia Cannata, Marilena Pugliarello e Valeria Zorzi (nella foto).

“Il risultato amministrativo degli assessori Francesca Corbino e Paolo Monello risulta essere nullo: nessun atto, nessuna proposta, nessun input politico. Su temi così rilevanti come il sociale, la scuola e la cultura si registra il vuoto assoluto e la commissione consiliare non si riunisce dal mese di novembre del 2024!”, dicono le esponenti di FdI.

“L’ultimo atto portato dalla giunta – e presentato con la solita enfasi – è stato il regolamento per l’istituzione della Consulta femminile e delle pari opportunità. Un regolamento doppione, visto che l’istituzione della Consulta risale al 1997 e nel 2017, su input, dell’allora presidente del Consiglio Andrea Nicosia era stata già rivista e il regolamento aggiornato. E infatti l’assessore Corbino ha poi ritirato il regolamento presentato e non abbiamo avuto più notizie su una eventuale revisione”.

“Mentre la giunta Aiello si riempie la bocca di proclami per la scuola, per il sociale e la cultura poi nei fatti non propone nulla: è incredibile che gli Assessori competenti non sentano la necessità di venire a presentare in commissione ai consiglieri idee, progetti e iniziative relativi a tre aree tematiche così importanti”.